Probabile formazione Juve con la Cremonese | il possibile schieramento è conservativo Ma poi Spalletti seguirà il modello Napoli

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e il 4-3-3. La visione tattica di Luciano Spalletti per la sua nuova Juventus è chiara e ha un modello di riferimento ben preciso, che evoca ricordi recenti di grande successo. L’obiettivo finale, il punto d’arrivo del nuovo progetto tecnico, è stabilito:  il modulo della Juve si orienterà verso il modello Napoli. Non si tratta solo di uno schieramento, ma di una filosofia di gioco. Il traguardo è quel  4-3-3  dinamico ( che esalterà Yildiz ), aggressivo e spettacolare che ha dominato il campionato  come nella stagione della grande bellezza partenopea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

