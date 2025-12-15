Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Genoa, sottolineando l’importanza del primo posto e l’importanza di mantenere alta la concentrazione durante tutta la stagione. Nell’intervista, l’atleta ha anche condiviso la sua opinione sull’uno contro uno in fase difensiva, offrendo uno spunto interessante sulla sua visione del gioco.

Bisseck alla Rai: «Il primo posto vale tanto, ma la stagione è lunga. Sull'uno contro uno in difesa vi dico questo»

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri in campionato contro il Genoa. All’indomani della preziosa vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa, arrivano le dichiarazioni di Yann Bisseck, il quale ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni de La Domenica Sportiva. Il roccioso centrale tedesco, protagonista assoluto con la rete che ha sbloccato l’incontro e una prestazione solida, ha analizzato il momento d’oro dei nerazzurri, ora soli al comando della classifica. Pur sottolineando il grande valore del primo posto, il difensore della Beneamata ha predicato calma, ricordando che la stagione è ancora lunga e serve continuità. Internews24.com

