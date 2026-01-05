No al referendum sulla Giustizia | categoria irpina si mobilita

In Irpinia, le categorie locali si organizzano per esprimere il proprio sostegno al fronte del “No” al Referendum sulla Riforma Nordio. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una partecipazione consapevole, sottolineando l’importanza di un dibattito informato e responsabile sulla questione. La volontà è di coinvolgere la comunità in modo sobrio e costruttivo, rispettando i diversi punti di vista.

Tempo di lettura: < 1 minuto In Irpinia si mobilita anche il fronte del “No” al Referendum sulla Riforma Nordio. L’appuntamento è stato organizzato organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il prossimo 31 gennaio alle 10. L’iniziativa con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara e i componenti della Sottosezione dell’ Anm di Avellino, a partire dalla presidente Monica D’Agostino e dal segretario Fabrizio Ciccone, registrerà gli interventi di magistrati in quiescenza, avvocati, esponenti della società civile, del mondo dell’associazionismo e della stampa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - No al referendum sulla Giustizia: categoria irpina si mobilita Leggi anche: Anche i pm dicono sì al referendum sulla giustizia Leggi anche: Avvocati in piazza per il "sì" al referendum sulla giustizia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Referendum giustizia: Comitato Società Civile per il NO lancia campagna 10 gennaio e sostiene raccolta firme; Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli Specchi; «Voto Sì al referendum perché è una riforma che completa la Costituzione»; NO al referendum sui magistrati. Referendum: a Sassari scende in campo il Comitato per il No alla riforma della giustizia - Per i promotori, il voto referendario rappresenta un passaggio decisivo non solo per il sistema giudiziario, ma per la tutela dello Stato di diritto. sassarinotizie.com Referendum GiustiziA COSTITUIAMO IL COMITATO CREMASCO PER IL NO |Franco Bordo - Il mio invito è a mobilitarsi, a schierarsi per il NO con la nostra visione garantista di una giustizia orientata dai principi della Costituzione democratica e antifascista. welfarenetwork.it

Referendum Giustizia, si mobilita il fronte del No: dibattito con magistrati e società civile - L’appuntamento e’ quello organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il p ... irpinianews.it

Referendum giustizia, Marina B. scende in campo per il “Sì”: pranzo con Tajani per decidere la strategia. La primogenita ha convocato il segretario, Mulè, Sisto e Barachini per decidere la strategia in vista del referendum di marzo. @salvini_giacomo x.com

Referendum giustizia: più di 215.000 firme contro la riforma Nordio. Fra pochi mesi, in primavera, la cittadinanza sarà chiamata a un referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, approvata dal Parlamento con i voti della destra. Possibil - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.