Anche i pm dicono sì al referendum sulla giustizia

Si è costituito il Comitato nazionale " Sì Riforma", impegnato a sostenere il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Il Comitato, promosso da magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari, avvocati ed esponenti della società civile, nasce con l'obiettivo di sostenere le ragioni della riforma e di contribuire al dibattito pubblico con un approccio pluralista e qualificato. Tra i componenti spiccano i nomi di alcuni magistrati in servizio, in particolare pubblici minister i – coloro che, secondo la propaganda del No, a causa della riforma rischierebbero di finire sotto il controllo dell’esecutivo: Alfonso D’Avino, procuratore della Repubblica di Parma e Giuseppe Capoccia, procuratore della Repubblica di Lecce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

