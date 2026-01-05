Niente giunta Fico incontra gli assessori per caffè e sfogliatelle

Questa mattina, Fico ha incontrato gli assessori per un momento informale a base di caffè e sfogliatelle, in un clima di confronto tranquillo. La riunione ha evidenziato alcune questioni burocratiche ancora da risolvere, tra cui l’incompatibilità del neo assessore Vincenzo Cuomo, le cui dimissioni da sindaco di Portici sono in fase di definizione. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa delle prossime scadenze amministrative.

Come era chiaro alla luce dei nodi burocratici ancora da sciogliere, a partire dalla incompatibilità del neo assessore Vincenzo Cuomo le cui dimissioni da sindaco di Portici non sono ancora effettive in quanto i 20 giorni per la eventuale revoca scadranno il 19 gennaio, la riunione della giunta di questa mattina è stata solo informale. Ecco il comunicato della Regione: "COMUNICATO DEL 5 GENNAIO 2026 Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. "Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi.

