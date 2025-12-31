Fico nomina la giunta regionale | chi sono gli assessori in Campania

Il presidente della Campania, Roberto Fico, ha recentemente annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, formata da dieci assessori. Questa nomina segna un passo importante nel percorso amministrativo della regione, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali e promuovere lo sviluppo territoriale. Di seguito, una panoramica sui componenti della giunta regionale e i loro ruoli principali.

Il presidente della Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Lo comunica la Regione in una nota. I nuovi assessori sono: Mario Casillo, vicepresidente, con deleghe a Trasporti, Mobilita, Mare; Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunita; Fulvio Bonavitacola: Attivita produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese: Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversita, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; Maria Carmela Serluca: Agricoltura.

