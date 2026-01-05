Nevicate di debole o moderata intensità | scatta una allerta meteo gialla in Romagna

È stata emessa un’allerta meteo gialla per nevicate di debole o moderata intensità in provincia di Forlì-Cesena, comprendendo la costa, la pianura, la collina e le zone montane della Romagna. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni del meteo, mantenendo comportamenti adeguati alla situazione. La segnalazione intende informare i cittadini e favorire una maggiore preparazione alle possibili criticità.

Meteo: allerta per nevicate in pedemontana e vento forte su gran parte del Veneto - Tra la Vigilia e Natale si prevendono venti tesi, localmente forti, con raffiche significative su Prealpi, costa e, a t ... trevisotoday.it

Meteo Folgaria – 5 11 gennaio Settimana tipicamente invernale, con freddo persistente, possibili nevicate e ampie schiarite nelle giornate più stabili. Lunedì: Neve debole a tratti Max 0°C | Min -5°C Martedì: Molto nuvoloso, clima r - facebook.com facebook

Complice la temperatura diffusamente sottozero anche in pianura, possibilità di deboli nevicate. Non escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana Fiorentina. x.com

