Nevicate di debole o moderata intensità | scatta una allerta meteo gialla in Romagna
È stata emessa un’allerta meteo gialla per nevicate di debole o moderata intensità in provincia di Forlì-Cesena, comprendendo la costa, la pianura, la collina e le zone montane della Romagna. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni del meteo, mantenendo comportamenti adeguati alla situazione. La segnalazione intende informare i cittadini e favorire una maggiore preparazione alle possibili criticità.
Diramata una allerta meteo ‘gialla’ per neve che riguarda in provincia di Forlì-Cesena sia la costa, che la pianura che la collina, oltre che ovviamente le aree montane. L'allerta di livello giallo è valida dalla mezzanotte del 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Si legge: “Per la giornata di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
