Venti di burrasca moderata nuova allerta gialla per la dorsale appenninica Le previsioni meteo per il weekend

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' tornato a splendere il sole sulla Romagna dopo il passaggio perturbato di giovedì. Sabato si annuncia ventoso sull'entroterra, con la Protezione civile che ha diramato un'allerta meteo gialla. Sono previsti, si legge nell'avviso, “venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

venti burrasca moderata nuovaPrevisto un martedì con venti di burrasca in Appennino: scatta una nuova allerta meteo 'gialla' - Si annuncia un martedì perturbato sull'Emilia Romagna e particolarmente ventoso sull'entroterra, diramata una allerta ‘gialla’ ... Riporta cesenatoday.it

venti burrasca moderata nuovaGiovedì perturbato e ventoso, in Appennino sarà di burrasca: scatta l'allerta arancione - Previste anche deboli piogge tra mattina e pomeriggio Si annuncia un giovedì particolarmente ventoso sulla Romagna. Come scrive forlitoday.it

venti burrasca moderata nuovaMaltempo, nuova allerta meteo: burrasche, vento e neve minacciano diverse regioni - Maltempo in aumento: la Protezione Civile segnala allerta meteo per venti forti e mareggiate. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Venti Burrasca Moderata Nuova