Giovedì grigio e un po' piovoso in Appennino tirerà vento di burrasca moderata | scatta l' allerta meteo

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si annuncia un giovedì ventoso sull'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 kmh) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo le aree di crinale di tutta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Grigio Po Piovoso