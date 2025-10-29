Giovedì grigio e un po' piovoso in Appennino tirerà vento di burrasca moderata | scatta l' allerta meteo
Si annuncia un giovedì ventoso sull'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 kmh) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo le aree di crinale di tutta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno, Moena! È giovedì e la giornata si apre sotto un cielo grigio e nuvoloso, con temperature tra i 6 °C del mattino e i 9 °C nel pomeriggio. Nel corso della giornata sono attesi rovesci e qualche temporale, soprattutto dalle ore 17 in poi, con all Vai su Facebook