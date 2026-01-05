Neres ko alla caviglia nella gara contro la Lazio | per lui trauma distorsivo

Neres si è infortunato alla caviglia durante la partita contro la Lazio, con un trauma distorsivo confermato dagli esami al Pineta Grande Hospital. Dopo la diagnosi, è stato avviato un percorso di riabilitazione per valutare i tempi di recupero e monitorare il progresso. La squadra seguirà con attenzione l’evoluzione dell’infortunio e le eventuali implicazioni per le prossime gare.

L'esterno azzurro si è sottoposto a esami strumentali al Pineta Grande Hospital. Avviato il percorso riabilitativo. Brutte notizie per SSC Napoli sul fronte infermeria. David Neres, uscito malconcio nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, confermando le sensazioni avute dallo staff medico già nell'immediato post-gara. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, con tempi di recupero che saranno valutati nei prossimi giorni in base all'evoluzione clinica.

