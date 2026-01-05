Nel 2026 tornerà a crescere il Pil di Monza e Brianza
Nel 2026, il Pil di Monza e Brianza riprenderà a crescere, confermando un trend positivo. Si prevede un valore di circa 3.300 miliardi di euro, con un aumento di 66 miliardi rispetto all’anno precedente, pari al 2,9 per cento. La crescita in termini reali dovrebbe attestarsi intorno allo 0,7 per cento, segnando una fase di stabilità e sviluppo economico per il territorio.
Duemilatrecento miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi pari al 2,9 per cento in più rispetto al dato del 2025 con una crescita in termini reali che dovrebbe attestarsi intorno allo 0,7. Sono le stime del prodotto interno lordo (Pil) per tutta Italia secondo i dati raccolti dalla Cgia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
