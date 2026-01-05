Nel 2026 tornerà a crescere il Pil dell' economia brianzola
Nel 2026, l’economia brianzola riprenderà la sua crescita, con un incremento del Pil di circa 66 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Si prevede un aumento complessivo di 3.300 miliardi di euro, pari a un più 2,9 per cento, con una crescita reale stimata intorno allo 0,7. Questi dati indicano una ripresa moderata, confermando la solidità del tessuto economico locale.
Duemilatrecento miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi pari al 2,9 per cento in più rispetto al dato del 2025 con una crescita in termini reali che dovrebbe attestarsi intorno allo 0,7. Sono le stime del prodotto interno lordo (Pil) per tutta Italia secondo i dati raccolti dalla Cgia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
