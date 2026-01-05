Negrisolo | Un rimpianto ce l’ho | non essere andato al Milan nel ‘77 Liedholm…

Piergiorgio Negrisolo, ex calciatore di Sampdoria, Roma e Verona, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo passato e sul calcio italiano durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati, il suo rimpianto di non aver giocato con il Milan nel 1977, un aneddoto legato a Liedholm e alla sua carriera. Le sue parole offrono uno sguardo autentico e rispettoso sulla storia del calcio italiano.

