Piergiorgio Negrisolo, ex calciatore di 75 anni, rivela in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ alcuni aneddoti sulla sua carriera, ricordando momenti e rapporti con i compagni. Tra curiosità e ricordi, Negrisolo offre uno sguardo sincero sulla propria esperienza nel mondo del calcio, senza nulla aggiungere o sottrarre alla sua narrazione autentica e rispettosa.

Negrisolo in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ripercorso la sua carriera raccontando diversi aneddoti su compagni e non solo Piergiorgio Negrisolo è un ex calciatore di 75 anni con l’entusiasmo di un ragazzino. Su La Gazzetta dello Sport ha ripercorso la sua carriera tra aneddoti, ricordi e volti illustri. L’ARRIVO ALLA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Negrisolo: «Liedholm consultava uno stregone. Con Ranieri siamo amici, su Di Bartolomei…»

Leggi anche: Andrea Sempio su Garlasco: “Con Marco Poggi siamo amici, il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere”

Leggi anche: Caso Garofani, Luca Di Bartolomei: “Ma quale complotto contro Meloni? Era una cena tra amici romanisti, le parole sono state manipolate”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Negrisolo: "Le scommesse? Un'ingiustizia. Liedholm mi mandò da uno sciamano che mi tagliò i capelli e..." - L'ex difensore si racconta: "Passai dai dilettanti alla Serie A, marcai Pelè ma chi mi fece davvero impazzire fu Rivera. msn.com