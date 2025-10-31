L’arrivo di una cartella esattoriale può gettare i contribuenti nel panico. La richiesta di pagamento è un incubo, ecco cosa fare. L’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti debitori le cartelle esattoriali per invitarli a regolarizzare la loro posizione entro una certa scadenza ed evitare pignoramento dei beni o fermo amministrativo. L’importo da corrispondere può essere molto oneroso a causa di sanzioni e interessi, meglio rateizzare il pagamento. (Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Ho ricevuto una cartella per dei bolli non pagati e sono andato nel panico: sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’ho rateizzata i 5 minuti