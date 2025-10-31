Ho ricevuto una cartella per dei bolli non pagati e sono andato nel panico | sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’ho rateizzata i 5 minuti
L’arrivo di una cartella esattoriale può gettare i contribuenti nel panico. La richiesta di pagamento è un incubo, ecco cosa fare. L’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti debitori le cartelle esattoriali per invitarli a regolarizzare la loro posizione entro una certa scadenza ed evitare pignoramento dei beni o fermo amministrativo. L’importo da corrispondere può essere molto oneroso a causa di sanzioni e interessi, meglio rateizzare il pagamento. (Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altre letture consigliate
Quanto costa davvero una telefonata con il medico? Un paziente racconta di aver ricevuto una fattura da 40 franchi per una chiamata di un minuto, ma il tempo conteggiato includeva anche lo studio della cartella medica. Un altro caso: 238.70 franchi per una v - facebook.com Vai su Facebook