Botti di Capodanno auto divorate dalle fiamme|VIDEO

Nella notte di Capodanno, un incendio si è sviluppato in via Leonardo Da Vinci a Casoria, interessando due automobili. Le fiamme hanno completamente distrutto i veicoli, creando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, ma i danni sono stati significativi. L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati ai festeggiamenti della notte di fine anno.

Nella notte vasto incendio in via Leonardo Da Vinci a Casoria. Coinvolte due automobili letteralmente divorate dalle fiamme.Paura tra i residenti che hanno avvertito a più riprese i vigili del fuoco al fine di richiedere un immediato intervento.

