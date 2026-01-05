Napoli interviene per sedare rissa tra donne | gambizzato fratello di Pisacane

Nella notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli, si è verificata una rissa tra donne che ha portato a un episodio di violenza. Durante l’accaduto, Gianluca Pisacane, 28 anni e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane, è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. La vicenda ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza nella zona e le dinamiche dell’evento.

