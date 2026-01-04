Napoli il fratello di Fabio Pisacane ferito a colpi di pistola dopo aver sedato lite tra donne

Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore Fabio Pisacane, è rimasto ferito a colpi di pistola in seguito a un tentativo di sedare una lite tra donne in un ristobar di Napoli. L’incidente si è verificato dopo che Gianluca aveva cercato di calmare gli animi, intervenendo per evitare ulteriori tensioni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli e le responsabilità dell’episodio.

Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, avrebbe fatto da paciere dopo una lite che avrebbe coinvolto alcune ragazze nel suo locale, un ristobar, ai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, il fratello di Fabio Pisacane ferito a colpi di pistola dopo aver sedato lite tra donne Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari: aggredito anche il padre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pisacane, il fratello ferito a colpi d'arma da fuoco; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello di Pisacane; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane; Spari al fratello di Pisacane, tecnico del Cagliari, a Napoli: cosa si sa dell'aggressione, dubbi sulla rapina. Indagini sugli spari al fratello di Fabio Pisacane: l’uomo operato in ospedale, sta bene - La Polizia indaga per risalire ai responsabili: tutte le ipotesi ancora in piedi. fanpage.it

Napoli, il fratello di Fabio Pisacane ferito a colpi di pistola dopo aver sedato lite tra donne - Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, avrebbe fatto da paciere dopo una lite che avrebbe coinvolto ... msn.com

titolo Pisacane sotto shock, agguato a Napoli: colpi di pistola al fratello - Il tecnico del Cagliari è stato costretto a fare i conti con un terribile episodio che ha coinvolto i familiari ... tuttosport.com

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: aggrediti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari - facebook.com facebook

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.