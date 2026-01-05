Napoli il Concerto dell’Epifania in onda domani sera su RAI 1

Il Concerto dell’Epifania, che si svolge al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, sarà trasmesso domani sera su RAI 1. L’evento, programmato per martedì 6 gennaio 2026, rappresenta un momento di tradizione e musica, offrendo agli spettatori un’occasione per condividere un momento culturale in occasione della festa dell’Epifania. La trasmissione inizierà in seconda serata.

Il Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, torna domani, martedì 6 gennaio 2026, in seconda serata, su RAI 1. Tutto pronto per la 31.ma edizione del Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, che, dopo il successo di ascolti dello scorso anno, torna domani, martedì 6 gennaio 2026, . 🔗 Leggi su 2anews.it

