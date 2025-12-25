Napoli martedì 6 gennaio su RAI 1 la 31ma edizione del Concerto dell’Epifania

Napoli, 23 dicembre 2025 – Il tradizionale Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, presenta la sua 31.ma edizione e lo fa – come sempre – trovando ispirazione nel Messaggio del Santo Padre per l’annuale Giornata Mondiale della Pace con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra Verso una pace disarmata e disarmante. L’impegno a sostenere lo sforzo e . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, martedì 6 gennaio su RAI 1 la 31.ma edizione del Concerto dell’Epifania

Leggi anche: Concerto dell’Epifania, martedì 6 gennaio su Rai 1 la 31ª edizione: Napoli lancia il messaggio di una pace “disarmata e disarmante”

Leggi anche: Curiosità, "Il grano della pace" del vietrese Mirkò per il prestigioso concerto dell'Epifania in onda su RaiUno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concerto dell’Epifania martedì 6 gennaio su Rai 1 la 31ª edizione | Napoli lancia il messaggio di una pace disarmata e disarmante.

“Napoli Città del Natale”, oltre 50 attività fino al 6 gennaio: tutti gli eventi delle feste - Svelato il programma della serie di eventi festivi che sotto il nome di: “Napoli Città del Natale”, con il sostegno dall’Assessorato al Turismo e ... msn.com