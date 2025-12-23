Concerto dell’Epifania martedì 6 gennaio su Rai 1 la 31ª edizione | Napoli lancia il messaggio di una pace disarmata e disarmante

Il Concerto dell’Epifania torna anche quest’anno, martedì 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1. La 31ª edizione si svolge a Napoli, portando un messaggio di pace e speranza. L’evento, trasmesso subito dopo l’estrazione della Lotteria Italia, rappresenta un momento di tradizione e di ascolto della musica, con un’attenzione particolare alla valorizzazione della cultura e dei valori condivisi.

Torna l’appuntamento con il tradizionale Concerto dell’Epifania, che martedì 6 gennaio 2026 andrà in onda in prima serata su Rai 1, subito dopo l’estrazione della Lotteria Italia. Dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la manifestazione giunge alla 31ª edizione, confermandosi uno degli eventi musicali e culturali più seguiti del periodo natalizio. Anche quest’anno il concerto trae ispirazione dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace, rilanciando un invito forte e attuale a rifiutare la logica della violenza e della guerra, nella prospettiva di una pace “disarmata e disarmante”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

