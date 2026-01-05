Morto in casa l’ombra del gas Sarà l’autopsia a stabilire le cause della tragedia di Montevarchi

A Montevarchi, una morte inaspettata ha coinvolto Rosario Zaccari, 67 anni, deceduto dopo un ricovero per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause precise di questa tragedia domestica. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni in presenza di eventuali rischi legati all’utilizzo di gas in ambienti chiusi.

Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di Rosario Zaccari, 67 anni, morto venerdì all'ospedale della Gruccia dopo un ricovero d'urgenza per una presunta intossicazione da monossido di carbonio. L'esame medico-legale, disposto dalla procura di Arezzo, dovrà confermare se il decesso dell'uomo sia direttamente riconducibile alle esalazioni di gas che, secondo i primi riscontri, si sarebbero sprigionate all'interno dell'abitazione in cui viveva con la compagna, in via Burzagli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro storico cittadino. Parallelamente all'accertamento autoptico, proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di San Giovanni, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì.

