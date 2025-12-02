Morto a 41 anni Salvo Raciti uno dei titolari del lido Le Capannine | sarà eseguita l' autopsia

E' deceduto durante la notte appena trascorsa, all'ospedale Garibaldi di Catania, il 41enne Salvo Raciti. Si tratta del figlio di Carmelo Raciti, proprietario dello stabilimento balneare catanese Le Capannine di viale Kennedy, a gestione familiare. Il triste evento, in base alle informazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

