La tragedia di Leo morto all’asilo | l’autopsia non chiarisce le tempistiche

Bibbiena (Arezzo), 18 novembre 2025 – È morto per soffocamento il piccolo Leo ma, stando a quanto emerge dall’ autopsia fatta oggi è difficile stabilire la tempistica precisa su quanto tempo sia effettivamente rimasto in vita prima di non poter respirare più dopo esser rimasto strozzato dal laccetto della felpa impigliatosi a un albero. Il tempo serve a valutare le modalità di allarme e soccorso dato al bimbo. La tragedia di Soci. Il bimbo, di 2 anni, morì il 12 novembre all'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena. L'autopsia è stata svolta nel pomeriggio dall’équipe di Medicina legale di Siena guidata dal professor Mario Gabbrielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tragedia di Leo, morto all’asilo: l’autopsia non chiarisce le tempistiche

