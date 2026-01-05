Montevergine rinviata la riapertura della strada | Provincia delibera lavori

La riapertura della strada per il Santuario di Montevergine è stata rinviata, a seguito della deliberazione della Provincia sui lavori necessari. Dal 25 novembre, il percorso è stato interdetto a causa di un movimento franoso che ha causato danni significativi. Questa situazione ha impedito ai fedeli di raggiungere il santuario durante il periodo natalizio e anche per la tradizionale celebrazione della Candelora del 2 febbraio.

Dopo un Natale senza fedeli, il Santuario di Montevergine - isolato dallo scorso 25 novembre a causa di un movimento franoso che ha determinato danni ingenti alla strada - dovrà rinunciare anche alla tradizionale Candelora che si svolge ogni anno il 2 febbraio.

