Ubriaco molesta i clienti di un bar | denunciato per aver violato il divieto di ritorno a Parma

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 48 anni per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Parma, disposto nei suoi confronti tramite un provvedimento di foglio di via obbligatorio.Nella mattinata di ieri, mercoledì 29 ottobre, un equipaggio delle Volanti è tempestivamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo aver molestato i clienti del Tigros, ha preso a pugni i carabinieri. Fermato ubriaco ad Arluno #arluno - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco molesta i clienti di un chiosco con una spranga, fermato e denunciato ift.tt/efvG3Vi - X Vai su X

Ubriaco disturba i clienti, urina fuori dal bar e sferra un pugno in faccia a un Carabiniere: arrestato - Lendinara, 33enne ubriaco aggredisce i Carabinieri e urina davanti ai passanti fuori da un bar, poi colpisce un militare con un pugno. Secondo nordest24.it

Terrore in un bar: ubriaco minaccia i clienti con una bottiglia e molesta la commessa - Succede in un bar di Assisi dove la Polizia ha denunciato per i reati di violenza ... Si legge su lanazione.it

Belpasso, è ubriaco e minaccia i clienti di un bar con una spranga - Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno recuperato vari oggetti atti a offendere, tra cui un cacciavite di grandi dimensioni, un paio di forbici, un tappo metallico per bottiglie e una ... livesicilia.it scrive