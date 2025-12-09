Molesta i clienti di un bar di corso Vittorio 18enne denunciato | aveva un taglierino e un arnese da scasso
Avrebbe importunato e molestato i clienti di un bar di corso Vittorio Emanuele II.Per questa ragione un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dalla polizia.L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 8 dicembre, quando la polizia è intervenuta in un’attività commerciale del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
