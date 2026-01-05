Modri? senza età | numeri dominanti nei primi sei mesi al Milan

Luka Modric si conferma un elemento fondamentale del Milan anche nei primi sei mesi della stagione. La sua esperienza e il rendimento dimostrano come, nonostante l’età, riesca a mantenere un ruolo di rilievo nel centrocampo rossonero. I numeri raccolti finora attestano la sua importanza, sottolineando come il suo contributo sia stato stabile e significativo per la squadra.

Non è venuto per accompagnare la carriera al tramonto. Luka Modri? sta incidendo eccome con la maglia del Milan, e i dati dei primi sei mesi lo certificano senza appello. Il centrocampista croato viaggia su percentuali d'élite: 97% di passaggi offensivi riusciti, 96% di giocate che diventano azioni pericolose, 88% di precisione nei passaggi in avanti e 83% nella conduzione palla. Numeri che non appartengono a un veterano, ma a un regista nel pieno controllo del gioco. In Serie A Modri? è già un riferimento assoluto: 970 passaggi completati, il dato più alto del campionato, e 69 passaggi in profondità, altro primato.

