Mercato immobiliare 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 +330

Nel primo semestre del 2025 sono state registrate in provincia di Piacenza - secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate -, 2.364 compravendite immobiliari (Numero di transazioni normalizzate - NTN) nel comparto residenziale (abitazioni e loro.

