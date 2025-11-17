Nel Piacentino 18 vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno due in più rispetto al 2024

Nel Piacentino sono 18 le vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno, due in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante il territorio locale presenti un numero complessivo minore di sinistri e di persone rimaste ferite a quello dello scorso anno, i decessi segnano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nel Piacentino 18 vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno, due in più rispetto al 2024

