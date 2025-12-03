Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando | svelato l’anello sul red carpet di Avatar 3

Movieplayer.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popstar ha sfoggiato l'anello di fidanzamento durante la première del nuovo lungometraggio della saga diretta da James Cameron. Miley Cyrus e Maxx Morando convoleranno a nozze. Dopo quattro anni di relazione, la coppia ha indirettamente confermato i fiori d'arancio sul red carpet della première di Avatar - Fuoco e cenere. Durante il photocall sul red carpet, i più attenti hanno notato un anello d'oro e diamanti sull'anulare di Cyrus, a conferma delle voci sul matrimonio che circolano ormai da diverso tempo. Nozze in vista per Miley Cyrus L'anello su misura è stato realizzato da Jacquie Aiche e presenta una pietra di diamante in taglio cuscino poggiata su una spessa fascia d'oro giallo da 14 carati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

miley cyrus 232 ufficialmente fidanzata con maxx morando svelato l8217anello sul red carpet di avatar 3

© Movieplayer.it - Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando: svelato l’anello sul red carpet di Avatar 3

Scopri altri approfondimenti

miley cyrus 232 ufficialmenteMiley Cyrus e Maxx Morando sono fidanzati ufficialmente - Sul red carpet della serata evento c'era anche il musicista con cui fa coppia dal 2021 Miley Cyrus ... Come scrive tg24.sky.it

Sopresa! Miley Cyrus si sposa - Dopo i rumors sul misterioso diamante visto sull'anulare della popstar, arriva la conferma: Miley Cyrus sposerà il batterista 27enne dei Liily, Maxx Morando ... Da iodonna.it

miley cyrus 232 ufficialmenteMiley Cyrus sposerà Maxx Morando: gli scatti con l’anello in bella vista e chi &#232; il fidanzato - Miley Cyrus è pronta a dire sì: la cantante avrebbe ricevuto la proposta da Maxx Morando, con cui fa coppia dal 2021 ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Miley Cyrus 232 Ufficialmente