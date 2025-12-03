Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando | svelato l’anello sul red carpet di Avatar 3
La popstar ha sfoggiato l'anello di fidanzamento durante la première del nuovo lungometraggio della saga diretta da James Cameron. Miley Cyrus e Maxx Morando convoleranno a nozze. Dopo quattro anni di relazione, la coppia ha indirettamente confermato i fiori d'arancio sul red carpet della première di Avatar - Fuoco e cenere. Durante il photocall sul red carpet, i più attenti hanno notato un anello d'oro e diamanti sull'anulare di Cyrus, a conferma delle voci sul matrimonio che circolano ormai da diverso tempo. Nozze in vista per Miley Cyrus L'anello su misura è stato realizzato da Jacquie Aiche e presenta una pietra di diamante in taglio cuscino poggiata su una spessa fascia d'oro giallo da 14 carati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
