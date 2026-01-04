Durante il recente raid statunitense in Venezuela, anche Leonardo DiCaprio si è trovato coinvolto, bloccato dagli eventi. L’attore ha inviato un video durante il Gala del Palm Springs International Film Festival, offrendo un commento sulla situazione. Questo episodio evidenzia come le tensioni internazionali possano avere ripercussioni anche nel mondo dello spettacolo, collegando eventi politici a figure pubbliche e alla loro attività pubblica.

Il raid americano ordinato dal presente Donald Trump in Venezuela ha bloccato anche Leonardo DiCaprio. L’attore è stato costretto a saltare il Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival, a causa delle restrizioni sui voli messe in atto dagli Usa, in funzione dell’attacco al Venezuela che ha portato alla destituzione al potere dell’ex presidente Nicolás Maduro. Lo scrive “Variey” spiegando che la star di Hollywood non è stato in grado di lasciare la località di St. Barts nei Caraibi dove è stato fotografato in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in vista del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo DiCaprio bloccato dall’attacco di Trump in Venezuela: manda un video al Gala del Palm Springs International Film Festival. Ecco cos’è successo

