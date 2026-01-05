Milano mercoledì i funerali di Chiara Costanzo vittima della strage di Crans-Montana

Mercoledì a Milano, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, si terranno i funerali di Chiara Costanzo, una delle due vittime della tragedia di Crans-Montana. L’evento rappresenta un momento di commozione e ricordo per una giovane vita spezzata in circostanze tragiche.

Si terranno mercoledì pomeriggio a Milano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie i funerali di Chiara Costanzo, una delle due vittime milanesi della strage di Crans-Montana. Il rito si terrà alle 14:45, mentre la camera ardente della giovane sarà da questo pomeriggio nella cappella del Collegio San Carlo, che lei ha frequentato, e che però è troppo piccola per ospitare anche il funerale. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Strage di Crans-Montana, a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo: i funerali mercoledì 7 gennaio - Camera ardente al Collegio San Carlo e funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. affaritaliani.it