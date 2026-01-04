Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana confermata nella strage di Crans Montana

Chiara Costanzo, giovane originaria di Arona e residente a Milano, è stata ufficialmente confermata come quarta vittima italiana nella tragedia di Crans Montana. La sua morte si aggiunge alle altre vittime di questa triste vicenda, portando alla luce il dolore e la perdita che hanno colpito le famiglie coinvolte. La notizia rappresenta un ulteriore momento di riflessione su questa tragedia.

Ora c'è anche l'ufficialità: Chiara Costanzo, la giovane milanese originaria di Arona, è la quarta vittima italiana identificata nella strage di Crans Montana.Era stato il padre, Andrea, già ieri, sabato 3 gennaio, a parlare della morte della giovane, dal momento che i giovani feriti in ospedale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana confermata nella strage di Crans Montana Leggi anche: La 16enne Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Crans-Montana Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chiara Costanzo è morta, ora è ufficiale: identificata dal Dna la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana - Strage al Le Constellation, dall'ambasciatore italiano in Svizzera arriva l’ufficialità del decesso della 16enne residente a Milano, 16 anni, studentessa del liceo Moreschi e ginnasta a livello agonis ... msn.com

