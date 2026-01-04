La 16enne Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Crans-Montana

È stata identificata una quarta vittima italiana tra le persone coinvolte nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di Chiara Costanzo, una ragazza di 16 anni. La notizia si aggiunge alle precedenti conferme delle altre vittime italiane, contribuendo a fare chiarezza su quanto accaduto durante la tragedia. Le autorità continuano le indagini per ricostruire l'accaduto e offrire supporto alle famiglie coinvolte.

C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri. La famiglia è stata avvertita. L'ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera. Si tratta, a quanto si apprende, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i dispersi italiani da identificare.

