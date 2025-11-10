Milan rendimento migliore rispetto ad un anno fa | ecco il dato che premia i rossoneri di Allegri

Milan, la formazione di Massimiliano Allegri registra un rendimento migliore rispetto a quella di Fonseca di un anno fa: ecco la differenza nelle due classifiche a confronto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rendimento migliore rispetto ad un anno fa: ecco il dato che premia i rossoneri di Allegri

