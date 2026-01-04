Il Milan di Allegri si distingue per la sua capacità di sfruttare con efficacia le occasioni da goal. Un dato emblematico è che, dodici volte su dodici, al primo tentativo di tiro si concretizza in rete. Questa costanza evidenzia un sistema di gioco focalizzato sulla concretezza e sull’efficienza, caratteristiche che contribuiscono a definire lo stile e la solidità della squadra.

C’è un dato che racconta più di tanti discorsi il nuovo Milan: quando arriva il primo tiro, spesso arriva anche il gol. È successo dodici volte in campionato, l’ultima a Cagliari con la firma di Leão, e non è un dettaglio statistico buono solo per le curiosità di fine partita. È una traccia, chiara, della mano di Massimiliano Allegri e di una squadra che ha ritrovato una dimensione che negli ultimi anni sembrava smarrita: l’equilibrio. Un Milan meno frenetico, più compatto, che non ha bisogno di accumulare tiri per fare male. Basta il momento giusto. Basta il tiro giusto. Un Milan corto, lucido, spietato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Dodici volte al primo tiro: il Milan di Allegri ha fatto dell'efficacia un sistema

