Milan difesa sotto osservazione | Tare frena sul mercato

Il Milan monitora attentamente le possibilità di rafforzamento della difesa, valutando diversi profili senza pressioni eccessive. La società mantiene un approccio prudente e razionale, concentrandosi su un'analisi accurata delle opzioni disponibili. Al momento, non sono previste mosse immediate, ma l’attenzione rimane alta per intervenire in modo mirato e sostenibile nel reparto arretrato.

Il Milan resta vigile sul mercato difensivo. In queste ore il club sta passando al setaccio diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, ma senza accelerazioni forzate. Le prime verifiche hanno riguardato Federico Gatti e Kim Min-jae, piste giudicate però fuori portata per costi e condizioni. Nella lista degli osservati figurano anche Axel Disasi e Luiz Felipe, oggi al Rayo Vallecano dopo l’esperienza alla Lazio, ma al momento nessuno dei due profili ha convinto pienamente la dirigenza rossonera. La linea del club è stata ribadita pubblicamente da Igli Tare, intervenuto su DAZN prima di Cagliari-Milan: “Noi siamo molto contenti della squadra, soprattutto della difesa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

