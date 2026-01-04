Il Milan ha concluso l’acquisto di Niclas Füllkrug e ora si concentra sul reparto difensivo, mantenendo un approccio cauto. La società osserva con attenzione le possibilità sul mercato senza affrettarsi, valutando le opzioni più adatte alle esigenze della squadra. La situazione resta sotto controllo, senza conferme di trattative in corso o di obiettivi specifici al momento.

Archiviato il rinforzo offensivo con Niclas Füllkrug, il Milan monitora il mercato dei difensori senza forzare. Un nome ricorrente è Kim Min-jae, ma la pista è di fatto chiusa: ingaggio elevato (circa 8 milioni ), volontà del giocatore e posizione del Bayern Monaco rendono l'operazione non praticabile. Sul tavolo sono arrivati anche altri profili, tra cui Süle e Disasi, ma al momento non c'è piena convergenza né tecnica né economica. A via Aldo Rossi la linea resta prudente: valutare opportunità reali, evitare rincorse. Prima di Cagliari-Milan, il direttore Igli Tare ha chiarito l'approccio ai microfoni di DAZN: «Siamo contenti della squadra, soprattutto della difesa.

© Milanzone.it - Milan, difesa sotto osservazione: Kim pista chiusa

