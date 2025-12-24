Calcio Napoli conti sotto osservazione | rischio saldo zero sul mercato
La nuova Authority sui bilanci mette il Calcio Napoli in semaforo arancione: possibile principio del saldo zero sul mercato in attesa dell’ufficialità Figc. La nuova commissione che vigila sui conti delle società professionistiche, subentrata alla Covisoc, ha completato l’analisi dei bilanci dei club di Serie A. Tra le decisioni più rilevanti per il panorama azzurro, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Napoli sotto osservazione: mercato vigilato dopo il verdetto bilanci
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, mercato sotto controllo: gennaio sarà a saldo zero”
Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti; Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al cinepresidente De Laurentiis; Napoli vulnerabile in trasferta? La spiegazione di Conte; Napoli, Conte: Conta solo chi vince, le sconfitte mi hanno reso più cattivo. Il Napoli comanda? No.
Calciomercato, club sotto controllo: promosse 18 società, 2 a saldo zero tra cui il Napoli - La nuova Authority chiude l’analisi dei bilanci: Lazio libera sul mercato, per due club scatta il saldo zero e la vigilanza ... it.blastingnews.com
Napoli, a gennaio mercato solo "a saldo zero": congelato Mainoo - L'articolo Napoli, a gennaio mercato solo "a saldo zero": congelato Mainoo proviene da OttoPagine. msn.com
Calcio Napoli Vesuviolive.it. Calcio Napoli Vesuviolive.it · Original audio. - facebook.com facebook
#Supercoppa, #Conte: “Vogliamo la finale, prudenza con #Lukaku #Calcio #Napoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.