Mercato Torino idea scambio portieri con la Lazio? Coinvolto Israel | i dettagli
Il mercato invernale di Serie A potrebbe vedere un’interessante collaborazione tra Torino e Lazio, con l’ipotesi di uno scambio di portieri. Secondo alcune fonti, anche il coinvolgimento di Israel potrebbe giocare un ruolo nella trattativa. Si tratta di un possibile accordo volto a soddisfare le necessità tecniche di entrambe le squadre, offrendo nuove opzioni tra i pali per le rispettive rose.
della possibile trattativa tra le due società Il calciomercato invernale potrebbe regalare un intreccio inaspettato tra due storiche piazze della Serie A, pronte a collaborare per risolvere le rispettive esigenze tecniche tra i pali. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
