Mercato Torino idea scambio portieri con la Lazio? Coinvolto Israel | i dettagli

Il mercato invernale di Serie A potrebbe vedere un’interessante collaborazione tra Torino e Lazio, con l’ipotesi di uno scambio di portieri. Secondo alcune fonti, anche il coinvolgimento di Israel potrebbe giocare un ruolo nella trattativa. Si tratta di un possibile accordo volto a soddisfare le necessità tecniche di entrambe le squadre, offrendo nuove opzioni tra i pali per le rispettive rose.

Contatti Torino-Lazio per lo scambio di portieri tra Israel e Mandas - Prosegue il dialogo di mercato tra Lazio e Torino, con i due club impegnati a valutare un possibile incrocio tra i pali. tuttojuve.com

Calciomercato Torino, Israel può partire: idea scambio con Mandas - L'uruguaiano è chiuso da Paleari e non ha spazio, il portiere greco lo scorso anno è stato lanciato titolare da Baroni a partire da aprile ... toro.it

