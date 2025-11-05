Calciomercato Juve l’idea di Bargiggia infiamma il mercato | scambio clamoroso con l’Inter? Novità a centrocampo
Calciomercato Juve, Paolo Bargiggia lancia l’ipotesi di uno scambio di prestiti. L’interista stasera titolare col Kairat Almaty. Una rotazione necessaria per l’ Inter, una suggestione clamorosa per il calciomercato della Juventus. Come riportato da Calciomercato.com, questa sera scocca finalmente l’ora di Davide Frattesi in casa nerazzurra. L’ex Sassuolo sarà titolare per la terza volta in questa stagione, dopo le apparizioni dal primo minuto contro Cremonese (4-1 in Serie A ) e Union Saint-Gilloise (4-0 in Champions League ). Per il centrocampista classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Roma, è un’occasione d’oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"VANNO RIEDUCATI" Così Paolo De Paola a 'Juve Zone', sul canale Youtube di Calciomercato.it, sullo spogliatoio bianconero: "Perin forse è uno egli elementi più innocui. Vorrei che quella stretta di mano l’avesse data a Cambiaso, che è il primo tra quell - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, #Comolli: " #Spalletti scelto tutti insieme, ha firmato fino a giugno". Senza rinnovo automatico in caso di #ChampionsLeague #calciomercato #Juve - X Vai su X
Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato - Calciomercato Juventus: ipotesi di scambio clamoroso con l’Inter, Locatelli- Da calcionews24.com
Calciomercato Juve, il rinnovo di Milinkovic Savic cambia i piani dei bianconeri: si valutano le alternative per ricostruire il centrocampo di Tudor - Calciomercato Juve, il rinnovo di Milinkovic Savic cambia i piani dei bianconeri: si valutano le alternative per ricostruire il centrocampo di Tudor Il rinnovo di Sergej Milinkovic- Scrive calcionews24.com
Calciomercato Juve, anche con Spalletti in panchina la priorità Juve non cambia: la lista di Comolli - Ecco tutti i nomi che interessano alla Vecchia Signora e le strategie del club per rinforzare ulteriormente la squadra co ... Si legge su msn.com