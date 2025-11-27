Mercato Juventus Comolli può pescare in Bundesliga per rinforzare l’attacco | già lanciata la sfida a Milan e Roma! Ecco di chi si tratta
Mercato Juventus, la dirigenza segue il classe 2002 del Dortmund: piace anche a Roma e Milan, il prezzo è accessibile e l’arrivo in Italia è possibile. La Juventus non smette di pianificare il futuro e guarda con attenzione ai possibili rinforzi per il reparto offensivo. La dirigenza bianconera, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, è consapevole che l’attacco necessita di una programmazione a lungo termine, viste le incertezze legate ai rinnovi e alle scadenze dei big attuali. In questo scenario, un profilo internazionale ha scalato le gerarchie degli osservatori della Vecchia Signora, attirando l’interesse per le prossime sessioni di trattative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Occasione ghiotta dalla Premier Le ultime sul mercato #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
E all'improvviso il mercato #Juventus va... #rassegnastramba youtu.be/2PbhPllC4vE?si… Vai su X
Juventus, Cresswell piace molto a Comolli per la difesa: costa sui 15 milioni - La Juventus è molto attenta alle possibile occasioni sul mercato di gennaio e oltre al centrocampo in futuro potrebbe rinforzare anche la difesa. Secondo tuttojuve.com
Pavanello (La Stampa): "Juve, gli interpreti sono mediocri. Il mercato di Comolli è stato disastroso" - it", il collega de "La Stampa" Roberto Pavanello parla di Juventus a tutto tondo, partendo dal mercato targato Comolli: "Vorrei vedere che chi ... Si legge su tuttojuve.com
Juve, Ravezzani attacca Comolli: 'Mercato disastroso e siamo al secondo tecnico in 3 mesi' - Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un messaggio su X all'operato di Damien Comolli con la Juventus, sottolineando le criticità della gestione dell'amministratore delegato ... Riporta it.blastingnews.com