Mercato Juventus, la dirigenza segue il classe 2002 del Dortmund: piace anche a Roma e Milan, il prezzo è accessibile e l’arrivo in Italia è possibile. La Juventus non smette di pianificare il futuro e guarda con attenzione ai possibili rinforzi per il reparto offensivo. La dirigenza bianconera, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, è consapevole che l’attacco necessita di una programmazione a lungo termine, viste le incertezze legate ai rinnovi e alle scadenze dei big attuali. In questo scenario, un profilo internazionale ha scalato le gerarchie degli osservatori della Vecchia Signora, attirando l’interesse per le prossime sessioni di trattative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Comolli può pescare in Bundesliga per rinforzare l’attacco: già lanciata la sfida a Milan e Roma! Ecco di chi si tratta