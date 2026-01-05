Mercato Juventus due piste per il centrocampo di Spalletti Ecco la situazione attuale
Al momento, il mercato della Juventus si concentra su due possibili soluzioni per il centrocampo di Luciano Spalletti. La società valuta attentamente le opzioni disponibili, monitorando le opportunità di mercato e le trattative in corso. L’obiettivo è rafforzare il reparto centrale della squadra, mantenendo un equilibrio tra qualità e sostenibilità finanziaria. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.
Mercato Juventus, si seguono con attenzione due piste per il centrocampo di Luciano Spalletti. Ecco la situazione attuale in casa bianconera. La Juve deve necessariamente muoversi durante la sessione invernale per rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, i bianconeri stanno lavorando con decisione sul profilo di Guido Rodriguez, centrocampista argentino attualmente al West Ham. La strategia del club è chiara: cercare un’operazione con la formula del prestito per non intaccare eccessivamente il budget immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
