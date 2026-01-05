Mercato Juventus due piste per il centrocampo di Spalletti Ecco la situazione attuale

Al momento, il mercato della Juventus si concentra su due possibili soluzioni per il centrocampo di Luciano Spalletti. La società valuta attentamente le opzioni disponibili, monitorando le opportunità di mercato e le trattative in corso. L’obiettivo è rafforzare il reparto centrale della squadra, mantenendo un equilibrio tra qualità e sostenibilità finanziaria. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Frattesi-Juventus: la chiave per chiudere l’affare con l’Inter - Colpo di mercato per la Juventus con Davide Frattesi obiettivo numero uno per i bianconeri. newsmondo.it

La Juve segue diverse piste, anche Brozovic, Morton e Timber - Juventus, occhi sul mercato invernale: nuovi nomi per rinforzare il centrocampo La Juventus continua la sua ricerca di un nuovo rinforzo per il centrocampo in vista del mercato di gennaio. tuttojuve.com

Mercato #Juventus Torna di moda #Nunez x.com

Mercato Juventus Per l'attacco si valuta un 40enne che piace a Spalletti - facebook.com facebook

