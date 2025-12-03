Mercato Juventus Spalletti a caccia di un regista | tre i nomi per il centrocampo Il punto della situazione in casa bianconera in vista di gennaio

Mercato Juventus, Hojbjerg è il preferito di Spalletti per il centrocampo. De Zerbi blocca la trattativa: Verratti e Brozovic alternative rischiose. La Juventus intensifica la caccia al centrocampista. Luciano Spalletti ha chiesto alla dirigenza un rinforzo di qualità ed esperienza a gennaio per tentare di lottare in maniera concreta per lo Scudetto o almeno per la zona Champions. Secondo il Corriere della Sera, tre nomi sono sul tavolo dell’AD Damien Comolli. Il preferito da Spalletti sarebbe il danese Pierre Hojbjerg, centrocampista classe 1995 del Marsiglia. Hojbjerg è un profilo dinamico che garantirebbe fisicità e visione al centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Spalletti a caccia di un regista: tre i nomi per il centrocampo. Il punto della situazione in casa bianconera in vista di gennaio

Altre letture consigliate

#Miretti, ci sono sirene di mercato ma per la #Juventus ora è un fattore Vai su X

Mercato #Juventus, disperata caccia al bomber a basso costo: ma c'è una grande suggestione #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, caccia al regista: Højbjerg è l’obiettivo numero uno di Spalletti per gennaio - Secondo più fonti, tra cui Gazzetta, la priorità assoluta della Juventus per il mercato di gennaio sarà l’acquisto di un regista puro, un centrocampista ... Segnala stadiosport.it

Mercato Juventus, disperata caccia al bomber a basso costo: ma c'è una grande suggestione - I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Dusan Vlahovic: serve un rinforzo a gennaio ... Da msn.com

Calciomercato Juve, caccia al nuovo regista da regalare a Spalletti: da Brozovic a Verratti, la lista si fa sempre più lunga. Tutti i nomi - Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un play per Spalletti: da Verratti a Brozovic, passando per i giovani Toth e Bernabé, le opzioni sul tavolo La vittoria sofferta ma vitale ottenuta a Bodo ha r ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, ciak si gira: serve un regista, caccia a Hojbjerg e Bernabé già a gennaio e Spalletti può sacrificare Locatelli - La Juventus lavora per il mercato di gennaio: la priorità è a centrocampo dove piacciono Hojbjerg del Marsiglia e Bernabé del Parma. calciomercato.com scrive

Juventus, caccia alla continuità: dagli approcci ai piazzati, Spalletti ha tanto da correggere - La parola d’ordine, alla Juventus, torna a essere una soltanto: continuità. tuttomercatoweb.com scrive

Mercato Juve, occhi puntati su quel baby fenomeno del calcio ungherese: può sbarcare a Torino per soli 15 milioni di euro, Comolli ci prova - Mercato Juve, i bianconeri seguono un giovane talento: valutazione di 15 milioni, ma la concorrenza di ben quattro top club di Bundesliga è altissima La Juventus continua a scandagliare il mercato all ... Segnala juventusnews24.com