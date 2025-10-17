Mercato Juventus | un sogno e due alternative a centrocampo Non si placano i rumors su questi tre nomi forti il punto della situazione caso per caso

Mercato Juventus: tre nomi forti a centrocampo. Non si placano le voci su questi obiettivi per i bianconeri, ecco cosa può succedere a gennaio. Un grande sogno, due concrete alternative. Il mercato Juventus programma le sue strategie con un’unica, grande priorità: rinforzare il centrocampo. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza bianconera coltiva il sogno Sandro Tonali, ma valuta con grande attenzione anche due piste “arabe” che portano a Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Il sogno Tonali: un’operazione quasi impossibile. Il grande obiettivo, il nome che metterebbe tutti d’accordo, è sempre quello di Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

