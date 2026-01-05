Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole | Un tempo era un presagio Come stanno davvero le cose

Durante una giornata di sci nel comprensorio Pontedilegno – Tonale, è stato osservato un insolito cerchio intorno al sole, un fenomeno che in passato veniva considerato un presagio. Questo evento atmosferico, noto come halo solare, si verifica quando la luce solare viene refrattata da cristalli di ghiaccio nell’atmosfera. Sebbene sorprendente, il fenomeno è del tutto naturale e rappresenta una delle tante meraviglie che il clima montano può offrire.

