Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole | Un tempo era un presagio Ecco come stanno davvero le cose
Durante una giornata di sci nel comprensorio Pontedilegno – Tonale, è possibile aver notato un insolito cerchio intorno al sole. Questo fenomeno, che in passato veniva considerato un presagio, è in realtà una formazione atmosferica legata a particolari condizioni di cielo e umidità. In questo articolo, spiegheremo cosa si nasconde dietro questo spettacolo naturale e come si manifesta realmente.
Chi nelle scorse ore si è trovato a sciare nel comprensorio Pontedilegno – Tonale inevitabilmente si sarà fermato ad ammirare, magari incuriosito oppure letteralmente a bocca aperta, un fenomeno piuttosto particolare.Il sole, infatti, era circondato da un cerchio, visibile in maniera nettissima. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole: "Un tempo era un presagio". Ecco come stanno (davvero) le cose
