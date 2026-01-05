Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole | Un tempo era un presagio Come stanno davvero le cose

Durante le recenti uscite sulle piste del comprensorio Pontedilegno – Tonale, alcuni sciatori hanno notato un insolito cerchio intorno al sole. Questo fenomeno, spesso interpretato come un presagio in passato, suscita curiosità e interesse. Ma cosa si nasconde dietro questa apparizione? In questo articolo, esploreremo le cause scientifiche di questo effetto ottico e la sua reale natura, senza enfasi o sensazionalismi.

