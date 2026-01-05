Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole | Un tempo era un presagio Come stanno davvero le cose

Da bresciatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le recenti uscite sulle piste del comprensorio Pontedilegno – Tonale, alcuni sciatori hanno notato un insolito cerchio intorno al sole. Questo fenomeno, spesso interpretato come un presagio in passato, suscita curiosità e interesse. Ma cosa si nasconde dietro questa apparizione? In questo articolo, esploreremo le cause scientifiche di questo effetto ottico e la sua reale natura, senza enfasi o sensazionalismi.

Chi nelle scorse ore si è trovato a sciare nel comprensorio Pontedilegno – Tonale inevitabilmente si sarà fermato ad ammirare, magari incuriosito oppure letteralmente a bocca aperta, un fenomeno piuttosto particolare.Il sole, infatti, era circondato da un cerchio, visibile in maniera nettissima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

mentre sciano appare un cerchio intorno al sole un tempo era un presagio come stanno davvero le cose

© Bresciatoday.it - Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole: "Un tempo era un presagio". Come stanno (davvero) le cose

Leggi anche: Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole: "Un tempo era un presagio". Ecco come stanno (davvero) le cose

Leggi anche: Stefano De Martino e Caroline Tronelli: Amore al capolinea? Ecco come stanno davvero le cose

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mentre sciano appare un cerchio intorno al sole: Un tempo era un presagio. Ecco come stanno (davvero) le cose.

mentre sciano appare cerchioMentre sciano appare un cerchio intorno al sole: "Un tempo era un presagio". Ecco come stanno (davvero) le cose - Un’immagine inconsueta e al limite dell’incredibile per certi versi, ma di soprannaturale non c’è nulla: si tratta di un ... trentotoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.