Meloni invita alte cariche e opposizioni a una messa per vittime di Crans-Montana

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato ministri, rappresentanti delle istituzioni e opposizioni a partecipare a una messa a Roma. L’evento vuole essere un’occasione di unità nazionale per ricordare le giovani vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. La partecipazione mira a esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato ministri, alte cariche e i leader dell'opposizione a una messa a Roma per un momento di "unità nazionale" in memoria delle giovani vittime dell'incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Secondo quanto si apprende, la messa si terrà venerdì pomeriggio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. "Le immagini dell'arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante.

